PMA resgata 112 filhotes de papagaios em Jatei

Varlei Weber, 29, foi preso por manter 112 filhotes de papagaios em condições precárias, dentro de uma caixa de geladeira escondida no meio do mato. A Polícia Militar Ambiental (PMA) chegou até o homem depois de denúncia anônima. O crime aconteceu em Jateí.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais faziam policiamento rural no assentamento Nova Esperança no fim da tarde de ontem (21), quando receberam denúncia anônima de que um homem estava mantendo vários papagaios para comércio ilegal.

Os militares foram até o local denunciando e encontraram 112 filhotes de papagaios mantidos em condições precárias, dentro de uma caixa de geladeira, escondida no mato.

Os papagaios foram resgatados e Varlei e uma mulher foram levados para a delegacia.

Segundo a PMA, os papagaios que são os animais mais traficados em Mato Grosso do Sul e os meses de agosto a dezembro são os mais preocupantes com relação ao tráfico, já que é o período reprodutivo das aves.