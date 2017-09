PMA inicia Operação Independência com foco no combate à pesca predatória e ao tráfico de animais

Imagens: Divulgação / PMA

Devido ao feriado prolongado, que aumenta significativamente o número de pessoas presentes nos rios, especialmente, nos últimos dois meses de pesca aberta, a PMA começou nesta quarta-feira (06) a “Operação Independência”, com encerramento no próximo dia 11, às 8h. A ação conta com a participação de 342 policiais. Como em operações anteriores, nos feriados prolongados, todo o efetivo administrativo será utilizado.

Nos meses de setembro e outubro é comum ocorrer elevação do número de turistas nos rios praticando pesca, especialmente em feriados prolongados. O aumento dos pescadores não se dá somente em decorrência dos últimos meses de pesca aberta, mas porque os cardumes já começaram a se formar para a piracema e a captura se torna mais fácil. Em razão disso, é comum a Polícia Militar Ambiental manter o patrulhamento reforçado, com a finalidade de se prevenir a pesca predatória.

Tráfico de papagaios

Durante esta operação, terá atenção especial o crime de tráfico de animais silvestres, em virtude deste período crítico relativo ao tráfico de papagaios. Segundo a PMA este é um período preocupante com relação a este tipo de crime, uma vez que, de agosto a dezembro é o período de reprodução do papagaio que é a espécie mais traficada no Estado.

A PMA realiza no período trabalhos preventivos nas propriedades rurais, por meio de informação da legislação e educação ambiental, visto que os traficantes procuram aliciar os sitiantes e funcionários de propriedades rurais, para que retirem os animais e os avisem para que os comprem. Muitas pessoas fazem isto, às vezes, sem saber que estão cometendo crime ambiental.

A região principal do problema é a situada nos municípios de Jateí, Batayporã, Bataguassu, Ivinhema, Novo Horizonte do Sul, Anaurilândia, Santa Rita do Pardo, Nova Andradina e Brasilândia, além de Naviraí e Mundo Novo. As Subunidades da PMA que cobrem estas áreas estarão monitorando o movimento dos traficantes.

Durante ação, outros crimes ambientais serão combatidos e prevenidos, como, desmatamento e carvoarias irregulares, transporte ilegal de produtos perigosos, além de combate a todos os crimes contra a fauna e flora.

Equipes da sede (Campo Grande) estarão realizando trabalho itinerante. Os comandantes das 25 subunidades empregarão todo o efetivo no trabalho de fiscalização em suas respectivas áreas de atuação. No Vale do Ivinhema, denúncias poderão efetuadas à PMA de Batayporã pelo telefone (67) 3443-1095.