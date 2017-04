PMA autua dono de sítio em R$ 15,3 mil por desmatamento de matas ciliares do rio Formoso, em Bonito

Durante fiscalização em um sítio, localizado no município, às margens do rio Formoso, Policiais Militares Ambientais de Bonito localizaram hoje (5), a supressão de vegetação de matas ciliares do rio Formoso, que passa pela propriedade, bem como parte da área da reserva legal, que também é protegida por lei. O proprietário rural realizou desmatamento das áreas protegidas, com uso de uma máquina de esteira e uma pá-carregadeira e á área medida com GPS perfez 1 hectare.

Com das mesmas máquinas, o infrator também escavou dois tanques em uma área de várzea, fora da área de preservação do rio Formoso, que disse que seria para lazer com Jet Ski. As máquinas com que era realizada a degradação foram apreendidas e as atividades foram paralisadas.

Contra o infrator, residente em Bonito, foi confeccionado auto de infração administrativo e arbitrada multa total de R$ 15.300,00 pelas infrações. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

O autuado foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE), junto ao órgão ambiental.