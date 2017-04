Pelo segundo dia seguido chuva passa dos 60 milímetros em cidade de MS

Pelo segundo dia consecutivo o volume de chuva em Juti, passou dos 60 milímetros. Segundo informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a cidade ficou em 6ª posição no ranking das 10 onde mais choveu nas últimas 24 horas.

Só ontem foram 67 milímetros de chuva, além dos 66 mm de quarta-feira, quando as chuvas aumentaram a intensidade no Estado. Os dados são do Inmet e mostram precipitações altas para a época.

Dados do Cemtec/MS revelam ainda que entre os dias 1° e 6 de abril choveu 66,8 mm em Juti enquanto a média histórica é de 126 mm. Em compensação foram 93,2 mm em seis dias em Aquidauana, 15,63% acima da média histórica de 80,6 mm.

As chuvas devem continuar em MS, porém de forma isolada em algumas regiões e com maior possibilidade de ocorrência no período da tarde, conforme previsão do Inmet.