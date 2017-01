Pelo 11° dia seguido, Porto Murtinho está entre as maiores temperaturas do país

A quarta-feira (18) foi mais um dia de sol e calor em Porto Murtinho - distante 431 km Campo Grande, com a temperatura máxima entre as maiores do país. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), fez 37,3°C ontem por lá.

Ontem, São Raimundo Nonato, no Piauí, teve a maior temperatura do país pelo segundo dia consecutivo, com 38,7°C. Seguida pelo Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, com 37,6°C. Ibotirama, na Bahia, registrou 37,4°C.

Porto Murtinho ficou em quarto no ranking das maiores temperaturas do país. O município está há 11 dias registrados calor excessivo, que já passou dos 40°C.

Para hoje, a previsão do Inmet é de chuva a qualquer hora do dia e a máxima no Estado deve atingir 35ºC.