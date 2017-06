PDT Nacional dá como certa candidatura de juiz Odilon ao governo em 2018

FOTO: DIVULGAÇÃO

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, já considera como certa a candidatura do juiz federal Odilon de Oliveira para disputar a sucessão do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), nas eleições de 2018.

De acordo com colunista da Revista Época, o PDT nacional já considera Odilon como candidato ao governo, principalmente após aproximação do juiz federal com Ciro Gomes.

O nome de Odilon tem sido cotado para disputar algum cargo majoritário nas próximas eleições. O nome do juiz tem sido cotado desde o inicio do ano em uma possível candidatura de terceira via ao governo do Estado entre o PDT, PT, PTB e PSD para poder viabilizar também outras candidaturas.

Em maio, o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes, pré-candidato a presidência, esteve em Campo Grande para encontrar com Odilon de Oliveira. Ciro jantou e almoçou com o juiz federal, mas negou que tenha convidado para sair candidato ano que vem. "A gente não convida magistrado para vida política. Caso decida ir para vida pública, é uma opção pessoal do juiz Odilon. Ao mesmo tempo que a política vai ganhar, a magistratura vai perder muito", disse na coletiva. E ainda afirmou que, como advogado, "sei como lidar com delicadeza com juiz. Mas não houve convite e vim apenas, conhecer o trabalho dele".

Também é especulado que o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) convidou o PDT para compor a ‘chapa de coalizão que o PSDB está tentando criar para a reeleição. Em troca de apoio, Azambuja teria oferecido ao deputado federal Dagoberto Nogueira uma das vagas ao senado na chapa majoritária, apoio a reeleição de deputado federal e apoio para eleição de uma chapa de deputado estadual. O candidato ao senado seria o juiz federal Odilon de Oliveira.

No inicio do ano o magistrado entrou com a solicitação de aposentadoria e Odilon deve ser aposentar no final do ano. Após isso que poderá assumir as intenções politicas.