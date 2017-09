Parceria firmada com o Sidrolab, leva Terra Clínica de Especialidades Médicas para Sidrolândia

Os empresários Fernando Terra e Raquel Berwig com a empresária Jaqueline e a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Sidrolândia, Elaine Brito.

O Sidrolab Laboratório de Análises Clínicas, de Sidrolândia, acaba de firmar parceria com a Terra Clínica Médica e Diagnósticos e está levando para Sidrolândia e região atendimento de diversas especialidades médicas e uma variedade de serviços de saúde, como ultrassonografia 4D com doppler.

A Terra Clínica Médica e Diagnósticos já possui unidades em Miranda e Bonito e, com a parceria firmada com o Sidrolab, a experiência já desenvolvida nestas cidades, passará a atender também Sidrolândia e os municípios da região.

A parceria foi lançada na Expo Sidrolândia, que ocorreu de 05 a 10 de setembro. Durante o evento os novos sócios, Raquel Berwig, do Sidrolab e Fernando Terra, da Terra Clínica, receberam os visitantes e divulgaram o novo empreendimento, que está sendo bem recebido pela cidade, principalmente por que a clínica que será aberta vai oferecer opção de atendimento de especialidades médicas que não são comuns em Sidrolândia, ajudando a evitar que as pessoas precisem se deslocar para Campo Grande, por exemplo, atrás de determinadas especialidades médicas e serviços de saúde.

A secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Sidrolândia, Elaine Brito em visita ao estande durante a Expo Sidrolândia fez questão de destacar o ponto de vista da geração de emprego e renda que ocorre quando novos empreendimentos como a clínica abrem no município. “Todos os novos empreendimentos são muito bem-vindos, ainda mais quando são da área de saúde”, disse Elaine. “O Fernando e a Raquel estão de parabéns”, completa a secretária.

A médica, Sandra Regina Massuda atualmente mora e trabalha em Sidrolândia. Ela é de Miranda e conhece de lá a Terra Clínica Médica, “Sidrolândia esta de parabéns, porque a gente conhece e sabe que é um empreendimento com serviços de muita qualidade”, disse.

A qualidade a que a médica Sandra Regina se refere diz respeito à experiência de mais de 40 anos em serviços de saúde que a família Terra oferece em Miranda e que, recentemente foi expandida para Bonito e, agora, chega a Sidrolândia. Se junta a este histórico toda a credibilidade construída pela Raquel Berwig, há mais de treze anos de serviços prestados pelo Sidrolab em Sidrolândia, construindo uma carreira que tem entre os méritos o fato de ser considerado um dos mais bem equipados laboratórios de análises clínicas de Mato Grosso do Sul. “Queremos unir as nossas capacidades de prestação de serviços para oferecer a Sidrolândia e região uma opção real, acessível e de qualidade para atendimento à saúde”, afirma Fernando Terra.

“Sidrolândia me recebeu de braços abertos e aqui construí a minha vida e a minha carreira profissional. Vejo que este é o momento de eu retribuir todo o carinho dos clientes, da população, ampliando as minhas atividades para oferecer mais um serviço para a comunidade com a mesma qualidade e comprometimento que sempre trabalhamos no Sidrolab e que as pessoas já conhecem”, finaliza Raquel.

Serviço

As especialidades médicas serão disponibilizadas para particular e convênios, com estrutura de atendimento de alto padrão a preços acessíveis. Além das consultas com especialistas, já estão confirmados serviços de home care, ultrassonografia 4D com. Mais serviços estão em fase de implantação e serão divulgados em breve.