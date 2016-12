Papai Noel abre na segunda as comemorações do Natal em FÁTIMA DO SUL

É nesta segunda-feira, 12 de dezembro, que começam pra valer as festividades de Natal em Fátima do Sul. Papai Noel visita a cidade, participa de uma grande carreata comandada pela Prefeitura e o comércio abre suas portas até às 10 da noite até o dia 24, aliando-se ao verão que se avizinha para promover movimento maior tanto nas compras quanto nas ruas, lanchonetes, bares e restaurantes.

A abertura do comércio até 22:00hs objetiva um atendimento mais eficiente àqueles que ainda não compraram presentes para quem gostam e acaba por proporcionar também um incentivo para que as famílias quebrem a rotina e se confraternizem no abraço do “bom velhinho”, como acontece tradicionalmente nesta época alegre e festiva.

A avenida 9 de Julho e a praça Getulio Vargas já receberam iluminação especial e, pelo que se apurou, as lojas estão dispostas e enfeitar com esmero suas dependências, não só para sensibilizar clientes, mas para ter participação ativa nos festejos do Natal e buscar superar com disposição redobrada a crise vivenciada durante quase todo o ano, espelho da situação economicamente grave que o país enfrenta.

A ACIFAS, como em todos os anos, tem participação digna de nota nas comemorações. Neste 2016, entregou graciosamente às lojas participantes da sua promoção de Natal, além dos cupons para o sorteio tradicional, 50 mil “rasgadinhas” a serem distribuídas aos consumidores. Elas dão direito a sorteio de mais de hum milhão de reais em prêmios, dia 11 de janeiro de 2017, pela Loteria Federal, incluindo 20 automóveis, viagens aéreas, barras de ouro e quase 500 vales compra de 400 reais cada. E mais: no sorteio em praça pública, dia 13 de janeiro, 02 lindíssimas motos Yamaha, mais vales compra, televisores e bicicletas. Uma festa jamais vista em Fátima do Sul. Para seus habitantes e a comunidade regional.