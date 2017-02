Pai e filho desaparecem durante escalada no Morro do Paxixi conhecido como Cachoeira da Serra

FOTO: O PANTANEIRO -

Está desaparecido desde a manhã de ontem (5), Francisco Pereira e seu filho de 11 anos, os dois sairam de casa as 6h de domingo para realizar uma escalada no morro do Paxixi ou Cachoeira da Serra, como é conhecido o local.



Como não deram notícias e não retornaram, a equipe do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Camisão e Piraputanga iniciaram as buscas ontem, porém só encontraram o carro de Francisco.



Como não se faz busca no período da noite, as buscas foram suspensas e hoje (6) iniciou-se novamente a partir das 6h da manhã.



Quem tiver alguma informação do paradeiro de Francisco e seu filho entre em contato com a polícia militar (190) ou com Corpo de Bombeiros (193).