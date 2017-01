Pai denúncia ex-esposa e seu amásio por estupro de vulnerável de sua filha de quatro anos

O caso esta sendo investigado como estupro de vulnerável e ameaça Foto: Regis Pereira / Sidrolandia News

Um caso que caberá uma investigação detalhada foi registrado na Delegacia de Policia Civil de Sidrolândia, em que envolve uma criança de quatro anos de idade. Esta criança é uma menina, fruto de um relacionamento de um homem de 30 anos e de uma mulher de 33 anos.

Em um acordo firmado entre os pais, cada um ficaria uma semana com a menina, só que o pai, percebeu um comportamento estranho da filha pela sua pouca idade, a criança, segundo relatos do pai, beija a parede, tentar colocar o sabonete e a bucha na região vaginal durante o banho e efetua movimentos “sensuais” em cima da cama.

Não somente isso perturbou o pai da criança a procurar a policia, acontece, que ele ficou sabendo que a sua ex-esposa e seu atual companheiro, quando a filha esta com os mesmos, andam pelados na residência, fazem uso de bebida alcoólica e praticam sexo na presença da criança, e que agora, a filha esta com as genitálias escuras e sente dores, o que fez o Pai procurar o Hospital de Sidrolândia, que orientou o mesmo a registrar o Boletim naquela ocasião, ou seja, em Dezembro de 2016.

Agora, já em 2017, o pai que já foi esfaqueado nas costas pela ex-companheira e que teve o pulmão atingido e quase morreu na ocasião, se recusou a entregar a filha para a mãe, com medo da criança continuar a ser abusada, o que levou a mulher em um ato de fúria dizer que “MATO VOCÊ SE TENTAR TIRAR A MINHA FILHA”, o pai, novamente procurou a Delegacia de Policia de Sidrolândia, e registrou um Boletim contra a mãe de Ameaça.

