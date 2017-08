Padre Fábio de Melo faz desabafo sobre casamento de Padres

Divulgação

No último sábado (12), durante uma participação no programa Altas Horas, da Rede Globo, o Padre Fábio de Melo foi questionado por Serginho Groisman sobre sua posição quanto a possibilidade de casamento para os padres. O assunto polêmico não deixou o religioso incomodado e a sua resposta deixou muita gente da plateia surpreso.

O padre falou que acredita que isso possa vir a se tornar uma realidade no futuro, mas que ele nunca teve vontade de se casar. “Você não vê uma procissão de padres pedindo isso . Estou feliz com a minha profissão e o celibato me ajuda”, confirmou.

A opinião do padre, assim como sua participação no programa, causaram muitos comentários dos internautas no Twitter.