Órgãos públicos abrem 916 mil vagas e salários podem chegar a R$ 17,6 mil

FOTO: DIVULGAÇÃO

Pelo menos 13 órgãos abrem inscrições de concursos públicos, na segunda-feira (13), para 916 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 17.674,95 na Prefeitura de Belo Horizonte. Somente na Prefeitura de Valparaíso de Goiás (GO) são 308 vagas.

Nos concursos para formação de cadastro de reserva, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Veja os concursos abaixo:

Defensoria Pública do Paraná (DPE-PR)

A Defensoria Pública do Paraná (DPE-PR) divulgou edital de concurso público para 14 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior. Os salários são de R$ 1.405,66 e R$ 3.373,57, respectivamente. As inscrições estarão abertas de 13 de março a 11 de abril pelo site www.paconcursos.com.br. A prova objetiva será aplicada em 14 de maio, em Curitiba.

Distribuidora Alagoana de Gás Natural (Algás)

A Distribuidora Alagoana de Gás Natural (Algás) divulgou edital para preenchimento de 2 vagas de nível superior. O salário é de R$ 4.446,86. As inscrições começam no dia 13 de março e seguem até o dia 17 de abril pelo site www.algas.ieses.org. A prova objetiva está prevista para o dia 11 de junho.

Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPE-RN)

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPE-RN) fará concurso para 28 vagas em cargos de níveis médio e superior. As remunerações variam de R$ 4.472,71 a R$ 5.609,19. As inscrições podem ser feitas pelo site www.comperve.ufrn.br no período de 13 de março a 11 de abril. As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 7 de maio.

Polícia Militar do Piauí

A Polícia Militar do Piauí divulgou edital de concurso público para a admissão ao curso de formação de soldados da PM. São 400 vagas para o cargo de praça. A remuneração inicial é de R$ 3,1 mil. As inscrições devem ser feitas de 13 a 27 de março pelo site www.nucepe.uespi.br. A prova objetiva está prevista para o dia 30 de abril.

Prefeitura de Belo Horizonte

A Prefeitura de Belo Horizonte fará concurso para 5 vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de procurador municipal (nível superior). O salário é de R$ 7.630,26, mas pode chegar a R$ 17.674,95. Os candidatos podem se inscrever pelo site http://www.cespe.unb.br/concursos/pref_bh_16_procurador no período de 13 de março a 12 de abril. A seleção será feita por meio de provas objetiva, discursiva e de títulos.

Prefeitura de Bento Gonçalves (RS)

A Prefeitura de Bento Gonçalves (RS) divulgou edital de processo seletivo para 30 vagas de auxiliar de educação infantil (nível médio). O salário é de R$ 999,66. As inscrições podem ser feitas de 13 a 17 de março, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 17h, na secretaria da educação, localizada na Avenida Osvaldo Aranha, 1.479. Os candidatos serão avaliados por meio de análise de currículos.

Prefeitura de Boa Ventura de São Roque (PR)

A Prefeitura de Boa Ventura de São Roque (PR) abriu processo seletivo para 2 vagas temporárias de nível superior em centros sociais. O salário é de R$ 2.480. As inscrições devem ser feitas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), localizado na Rua Natal Pantarolo, s/nº, de 13 a 17 de março, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Os candidatos serão avaliados por meio de análise de títulos.

Prefeitura de Itabira (MG)

A Prefeitura de Itabira (MG) vai abrir processo seletivo para 8 vagas de nível médio. O salário é de R$ 1.320. As inscrições podem ser feitas de 13 a 17 de março, das 8h às 12h e das 13h às 17h, no auditório do Paço Municipal, localizado na Avenida Carlos de Paula Andrade, 135. A seleção será feita por meio de análise de títulos e de entrevista.

Prefeitura de Itaperuçu (PR)

A Prefeitura de Itaperuçu (PR) divulgou dois editais de processos seletivos para um total de 86 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações vão de R$ 937 a R$ 5 mil. As inscrições estarão abertas de 13 a 15 de março na sede da prefeitura, localizada na Rua Crispim Furquim de Siqueira, 1.800, das 8h às 17h. As provas objetivas estão previstas para 26 de março (veja os editais no site do “Diário Oficial do Município de Itaperuçu – edição de 9 de março, a partir da página 151).

Prefeitura de Matias Barbosa (MG)

A Prefeitura de Matias Barbosa (MG) vai abrir processo seletivo para 11 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.055,86 a R$ 6.962,30. As inscrições podem ser feitas na prefeitura, localizada na Avenida Cardoso Saraiva, 305 – setor de contabilidade e fazenda – sala 4, no período de 13 a 24 de março, das 12h às 16h. A prova será aplicada na data provável de 9 de abril.

Prefeitura de Valparaíso de Goiás (GO)

A Prefeitura de Valparaíso de Goiás (GO) divulgou edital de processo seletivo simplificado para 308 vagas para professores. São 204 vagas imediatas e 104 para formação de cadastro de reserva. As remunerações vão de R$ 1.149,40 a R$ 2.298,80. As inscrições podem ser feitas de 13 a 17 de março, das 9h às 12h e das 14h às 17h, na secretaria municipal de educação, localizada na Rua 17, quadra 47 lotes 18/20, Novo Jardim Oriente. A seleção será feita por meio de análise de títulos e experiência profissional.

Prefeitura de Xangri-lá (RS)

A Prefeitura de Xangri-lá (RS) vai abrir processo seletivo para 14 vagas em cargos de níveis médio e superior. As remunerações vão de R$ 1.564,40 a 5.688,90. Os candidatos podem se inscrever de 13 a 17 de março, das 8h30 às 11h30, na sede administrativa, localizada na Rua Rio Jacuí, 854. A seleção será feita por meio de avaliação de títulos e de experiência profissional.

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) vai abrir processo seletivo simplificado para 8 vagas temporárias de professor substituto. Os salários variam de R$ 2.408,08 a R$ 5.697,61. As inscrições podem ser feitas de 13 a 17 de março, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30, nas secretarias dos respectivos departamentos. A data e o horário das provas ainda serão divulgados.