Operários constroem estrutura que vai substituir ponte que desabou em efeito dominó em GUIA LOPES

Guia Lopes da Laguna (MS) – Operários da construção civil trabalham em ritmo acelerado para erguer uma ponte de concreto sobre o Rio Santo Antônio, na MS-382 em Guia Lopes da Laguna – distante a 213 quilômetros de Campo Grande. A nova estrutura vai substituir a travessia que foi inaugurada em abril de 2012 e desabou em efeito dominó em janeiro de 2016 por causa das fortes chuvas de verão.

Em março deste ano, governador visitou o Rio Santo Antônio e autorizou o início da obra.

Diversas frentes de trabalhos são desenvolvidas no canteiro de obras. No processo construtivo, as equipes trabalham na confecção das cortinas e tubulões, que vão dar origem aos pilares; e na terraplanagem da beira do rio para retificar o eixo da estrada. No rio, a ponte nova é construída ao lado dos escombros da estrutura antiga – que ainda estão no rio por decisão da Justiça.

Ao contrário da ponte anterior, que tinha 60 metros de comprimento e espaço para passagem de apenas um veículo, a nova estrutura terá 80 metros de extensão, duas pistas e uma passarela. O projeto foi contratado pelo Governo do Estado por R$ 4,4 milhões, e a construção foi autorizada pelo governador Reinaldo Azambuja em março deste ano.

“Essa obra é muito esperada pela população e tem o alto padrão que o empreendimento requer”, afirmou o governador. Depois de pronta, a nova ponte voltará a atender demanda do tráfego e potencializa o setor rural da região. Ela é erguida na estrada que liga as cidades de Guia Lopes da Laguna a Antônio João, e dá acesso aos assentamentos Retirada da Laguna e Rio Feio.

Integração

Para garantir a completa integração do município, o Governo do Estado investe ao todo R$ 8,6 milhões em quatro pontes de concreto em Guia Lopes da Laguna. Além da estrutura que é construída para substituir a ponte que desabou em janeiro do ano passado, outras três já foram erguidas e entregues.

Das três pontes de concreto finalizadas, uma fica sobre o córrego Desbancado, outra sobre o rio Santa Tereza e a terceira sobre o rio Santo Antônio. A construção sobre o córrego desbancado tem 30 metros de comprimento por seis de largura e teve custo total de R$ 749,8 mil.

Já a travessia sobre o rio Santa Tereza, na MS-382, possui 50 metros de extensão por 10 de largura e custou R$ 2,1 milhões aos cofres estaduais. A terceira ponte entregue na cidade (sobre o rio Santo Antônio) saiu por R$ 1,3 milhão ao poder público – a estrutura da travessia tem 60 metros de distância por seis de largura.

