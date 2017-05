Ônibus tombou na BR-060 com 26 passageiros e seis continuam internados em MS

Seis dos 26 passageiros que estavam em um ônibus que tombou na noite desta segunda-feira (15), na BR-060, em Camapuã - município localizado a 133 km de Campo Grande – ainda estão internados na Santa Casa da Capital.

De acordo com o hospital, entre os pacientes há quatro mulheres e dois homens. Uma gestante, de 34 anos, está internada no Prontomed, mas passa bem. Uma mulher, de 54 anos, teve fratura no cotovelo e outra na clavícula. Já a quarta mulher, de 38 anos, está aguardando para passar por cirurgia no punho direito.

Um homem de 54 anos e outro de 65, continuam internados, em observação.

Acidente - De acordo com o site Idest, chovia no momento do acidente e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) teve que interditar a rodovia no trecho do KM 220. Bombeiros da Capital foram auxiliadas por equipes de Camapuã e São Gabriel do Oeste no resgate.

O veículo que tombou pertence a Viação Cruzeiro do Sul, que entrou em contato com a reportagem. Segundo o diretor da empresa, César Possari, equipes da empresa e da seguradora já se deslocaram para a Camapuã.

"Graças a Deus não teve óbito. Estamos prestando todo atendimento necessários para os passageiros e acompanhando a situação", comenta Possari. No momento do acidente, chovia bastante, além de que o local do tombamento está em obras.

Nas imagens do site Idest é possível ver que a pista está cheia de barro. "O ônibus deslizou nesse barro vermelho, que tomou conta a pista. O barro juntou com a água da chuva e fez o ônibus deslizar", explica o diretor da Cruzeiro do Sul.

"Pessoas que passaram pouco antes pelo local contam que deslizaram de camionete nesse mesmo ponto, mas conseguiram controlar o veículo e evitam um acidente. O local não estava bem sinalizado", completa Possari.