Ônibus pega fogo após pane elétrica e fica totalmente destruído em Nova Andradina

As chamas destruíram rapidamente o ônibus antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros ao local, que utilizou água e espuma para extinguir o incêndio sem mais nada poder fazer.

Conforme relatado à reportagem, o ônibus era usado no transporte de moradores do Distrito de Nova Casa Verde e zona rural do município à Nova Andradina para realizarem compras. O bagageiro estava repleto de mercadorias e apenas uma parte que estava no corredor veículo foi recuperado há tempo.

Um dos ocupantes do ônibus disse ao Nova News que não tempo de fazer absolutamente nada: “Foi muito rápido. Da minha compra sobrou apenas um pacote de bolacha que estava na minha mão. Perdi tudo”, reclamou.