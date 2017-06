Onevan representa Assembleia em entrega de R$ 6 milhões em investimentos de Reinaldo em Taquarussu

FOTO: ASSESSORIA - Onevan representa Assembleia em entrega de R$ 6 milhões em investimentos

O deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, acompanhou, nesta quarta-feira, a agenda institucional do governador Reinaldo Azambuja em Taquarussu.

Inaugurações – O Governo do Estado formalizou a entrega de diversas obras para o município, como a iluminação pública da Praça Municipal José Adelino da Rocha; a modernização do Estádio Municipal Crivelão (novas arquibancadas, alambrados e vestiário) e a pavimentação asfáltica da Rua Vicente Félix.

A comitiva do governador também esteve no Hospital Municipal Sagrado Coração de Jesus, que está recebendo obras na infraestrutura física do prédio e cuja inauguração está prevista para o final do mês de junho, e, também, na EE "Doutor Martinho Marques", que receberá uma nova quadra poliesportiva coberta e com arquibancadas.

"Hoje é um dia de festa para Taquarussu, que recebe o governador Reinaldo Azambuja e sua equipe para a entrega de importantes obras – o que tem ocorrido nos 79 municípios do Estado. Cumprimento e parabenizo o prefeito Roberto Nem, secretários, vereadores e, principalmente, a população de Taquarussu por estes investimentos garantidos pelo Governo do Estado", destacou o deputado estadual Onevan de Matos.

Compromisso – O deputado estadual aproveitou a agenda institucional do Governo do Estado para reiterar ao prefeito Roberto Nem e a população o seu compromisso político-parlamentar com Taquarussu, o que inclui a busca por novos investimentos e a destinação de emendas parlamentares.

"O prefeito Roberto Nem e os vereadores trouxeram algumas importantes reivindicações de emendas parlamentares para Taquarussu, às quais buscarei destinar ainda neste ano de 2017, quando da formalização dos convênios", complementou o deputado estadual Onevan de Matos.