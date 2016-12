FOTO: ASSESSORIA - Onevan recebe pedido de emenda parlamentar para Dois Irmãos do Buriti

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), recebeu pedido do prefeito eleito de Dois Irmãos do Buriti, Edilson Zandona (Edilson Manguinha), para a destinação de emenda parlamentar para o município.

Onevan de Matos recebeu, em audiência, o novo prefeito de Dois Irmãos do Buriti, juntamente com parte de sua futura equipe de secretários que trabalhará na gestão do município: Luiz Carlos Zacarin (Agricultura) e Yutaka Taniguchi (Obras).

Dois Irmãos do Buriti – Edilson Manguinha (PSDB) agradeceu o apoio do deputado estadual Onevan de Matos durante a campanha eleitoral, que esteve em Dois Irmãos do Buriti, participou de comício e ajudou na eleição do tucano.

O novo prefeito de Dois Irmãos do Buriti também falou sobre o desafio de administrar o município, especialmente em relação aos pontos mais críticos da gestão pública, e requereu o apoio do deputado Onevan de Matos no decorrer do mandato.

"O deputado estadual Onevan de Matos tem um grande trabalho prestado aos municípios, especialmente na Saúde, Educação e na interlocução com o Governo do Estado. Precisamos deste importante apoio para implementarmos bons projetos e ações para Dois Irmãos do Buriti", pontuou o prefeito eleito.

Emenda Parlamentar – Edilson Manguinha requereu, por fim, que Onevan de Matos faça o destaque de uma emenda parlamentar (Exercício 2017), que deverá ser alocada em ações em favor da agricultura familiar de Dois Irmãos do Buriti.

"Estou muito satisfeito em receber o Edilson Manguinha e parte de seus secretários, que já demonstra sua vontade de trabalho pelo município. Aproveito para consignar que apoiarei sua gestão, garantindo apoio político-parlamentar a Dois Irmãos do Buriti na Assembleia Legislativa", complementou o deputado estadual Onevan de Matos.