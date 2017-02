FOTO: ASSESSORIA - Onevan participa de campanha de doação de sangue e medula no Hemocentro de Naviraí

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), participou, no último sábado, da campanha de doação de sangue e cadastro de medula óssea promovida pelo Hemonúcleo de Naviraí.

Campanha – O Hemonúcleo de Naviraí promoveu a campanha, que envolveu moradores do município e região, com o objetivo de abastecer o banco de sangue para o período de carnaval, quando, devido principalmente a acidentes de trânsito, a demanda de sangue aumenta significativamente.

A campanha realizada em Naviraí coletou, aproximadamente, 300 bolsas de sangue e promoveu o cadastro no banco de medula óssea de cerca de 50 de cidadãos. O Hemonúcleo de Naviraí atende, além do próprio município, as cidades de Iguatemi, Itaquiraí, Mundo Novo e Eldorado e moradores de Japorã, Tacuru e Sete Quedas.

"Estamos muito satisfeitos com o resultado da campanha e quero agradecer o apoio do deputado estadual Onevan de Matos, pois este sucesso também se deve ao seu permanente compromisso com a Saúde de nossa população", destacou Janaína Jacomeli, coordenadora regional da Hemorrede (Governo do Estado).

Solidariedade – Onevan de Matos cumprimentou Janaína Jacomelli e os técnicos da Hemorrede de Naviraí e de Campo Grande pelo sucesso da campanha, destacando o espírito de solidariedade e fraternidade dos moradores de Naviraí e da região Conesul.

"Doar sangue é doar a vida. Essa campanha é de suma importância para nossa região, especialmente em razão do fato de que o sangue não possui qualquer substituto e somente a solidariedade e o amor ao próximo são capazes de abastecer os bancos de sangue. Parabenizo cada uma das pessoas que fizeram esse grande ato de cidadania e amor ao próximo", encerrou o deputado estadual.