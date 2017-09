Onevan participa de assinatura de contratos para retomada de obras de habitação em Coxim e Naviraí

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), participou, na última semana, da assinatura dos contratos entre os Governos Federal (CEF), Estadual e Municipais para a retomada e conclusão de obras habitacionais nos municípios de Coxim e Naviraí – Onevan pleiteou a retomada das obras ao governador Reinaldo Azambuja.

Dentre outras autoridades, participaram da assinatura dos contratos o governador Reinaldo Azambuja, o superintendente Evandro Narciso de Lima (CEF), os secretários Ednei Marcelo Miglioli (Infraestrutura) e Maria do Carmo Avezani Lopez (Agehab), o prefeito José Izauri de Macedo (Naviraí), a gerente Ana Paula Silva Rocha (Obras) e o vice-prefeito Edvaldo Bezerra (Coxim).

Naviraí – O contrato firmado referente ao município de Naviraí, no valor de R$ 11,2 milhões, possibilitará a retomada e a conclusão das obras do Residencial Belo Horizonte – o conjunto habitacional atenderá 313 famílias.

“Obras de habitação possuem uma característica social muito forte, pois a realização do sonho da casa própria ampara e protege as famílias. Agradeço à Caixa Econômica Federal e ao governador Reinaldo Azambuja pela liberação destes recursos e, também, ao deputado estadual Onevan de Matos, que está sempre atento em novos investimentos para o município”, declarou o prefeito José Izauri de Macedo.

Coxim – O município de Coxim, por sua vez, foi contemplado com a liberação de recursos pela Caixa Econômica Federal que garantirão a conclusão do Residencial Piracema – o conjunto habitacional atenderá 40 (quarenta) famílias do município.

“São 313 novas unidades residenciais em Naviraí e outras 40 em Coxim, cujas obras estavam paralisadas e, a partir de agora, poderão ser concluídas e garantir cidadania e dignidade às famílias. Quero parabenizar o governador Reinaldo Azambuja por esta parceria com o Governo Federal e com os Municípios, possibilitando o término das obras e a realização do sonho de muitas famílias”, concluiu o deputado estadual Onevan de Matos.