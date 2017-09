Onevan entrega emendas parlamentares para escolas de Caarapó

O deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, formalizou, na última sexta-feira, a entrega de 2 (duas) emendas parlamentares para as EEs “Arcenio Rojas” e “Professora Cleuza Aparecida Vargas Galhardo”, em Caarapó.

As 2 (duas) emendas foram utilizadas para a aquisição de aparelhos de ar condicionado e foram pleiteadas ao deputado estadual pelo ex-prefeito Mateus Palma de Farias e pelos vereadores Cido Santos e Gilberto Segóvia, que acompanharam as entregas. A emenda destinada para a EE “Arcenio Rojas” foi destinada em parceria com o deputado Beto Pereira.

EE “Arcenio Rojas” – Onevan foi recebido na EE “Arcenio Rojas”, que atende aproximadamente 630 alunos, pelos professores Solon Rodrigues Lima (diretor) e Élida Mara Zamperlini (coordenadora pedagógica); pela presidente da APM, Claudinéia Correia Sollovioff; professores; administrativos e alunos.

“A chegada desses aparelhos de ar condicionado é a realização do sonho de nossa comunidade escolar, o que torna a escola cada vez mais bonita, agradável e com educação de qualidade para nossos alunos”, destacou o diretor Solon Rodrigues Lima.

EE “Prof. Cleuza Aparecida Vargas Galhardo” – A emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Onevan de Matos possibilitou a colocação de aparelhos de ar condicionado em todas as 15 (quinze) salas de aula da escola, que oferece Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Profissional (Técnico em Açúcar e Álcool) e EJA para, aproximadamente, 1000 alunos.

A diretora Nilza Elena Zambão; a presidente do Colegiado Escolar, Maria Inez; a presidente da APM, Elizângela Coutinho; o aluno Victor de Lima Baratela (vice-presidente do Grêmio Estudantil) e toda a comunidade escolar (professores, administrativos e alunos) receberam Onevan de Matos.

“Ficamos muito contentes com a solidariedade à nossa escola através da destinação da emenda parlamentar. O ar condicionado, especialmente nas estações mais quentes, é fundamental para melhorar a qualidade do processo de ensino/aprendizagem de professores e alunos. Melhorar a qualidade de ensino é, sem dúvida, melhorar a Educação”, expressou a diretora Nilza Zambão.