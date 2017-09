FOTO: ASSESSORIA - Onevan congratula estudantes de Itaquiraí por título em Olimpíada de Robótica

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), apresentou “Moção de Congratulação”, na sessão plenária desta quarta, à equipe “Itaquibots”, do município de Itaquiraí, pela conquista da Etapa Nacional do Torneio “WRO 2017 – World Robot Olympiad” (Olimpíada Mundial de Robótica), ocorrida no último sábado (16/09), no Rio de Janeiro (RJ).

Campeões – A equipe campeã – a qual foi congratulada por Onevan de Matos – é formada pelas estudantes Amanda Welter, Francielly Martins Veloso, Larissa Akemi Muranishi Ramalho, Rafaela Moreno da Silva, Maria Rafaela Martins, Rafaela Guilherme e Celyne Bonfim, pela professora coordenadora Andreia Cristina Soares (Biologia e Ciências) e pelo técnico Jhony Carminati.

O próximo desafio da “Itaquibots” é a disputa do torneio internacional, que está programado para o próximo mês de novembro, em Costa Rica: “Os ensaios continuam e nossa meta é repetir o sucesso da apresentação ocorrida no Rio de Janeiro e, para isso, precisamos ainda mais de apoio institucional e patrocínio", explicou a prof. Andreia Cristina Soares.

Olimpíada de Robótica – A WRO é um torneio para jovens, a partir de 10 anos, que celebra a ciência, tecnologia e educação, reunindo participantes de todo o mundo para desenvolver a criatividade, design e habilidades de resolução de problemas através de competições de robótica desafiadoras e educacionais.

As alunas que integram a “Itaquibots” são estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio da EE “José Juarez Ribeiro de Oliveira” – uma das poucas equipes oriundas de escolas públicas que disputaram a etapa nacional do Rio de Janeiro.

“A conquista obtida pela “Itaquibots” é uma prova inequívoca do talento de nossos estudantes, sob a coordenação da prof. Andreia Cristina Soares e do técnico Jhony Carminati. Estamos todos muito felizes com a conquista e gostaria de estender a congratulação à comunidade da EE “José Juarez Ribeiro de Oliveira” (professores, administrativos e estudantes) por desenvolver e fomentar as atividades de ensino e pesquisa, bem como por estimular os alunos a participar de competições deste porte”, parabenizou o deputado estadual Onevan de Matos.