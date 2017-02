Onevan busca apoio do Governo do Estado para geração de empregos em Novo Horizonte do Sul

O deputado estadual Onevan de Matos, vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, acompanhado do prefeito Marcílio Álvaro Benedito e do vereador Daniel Alves (presidente da Câmara), reivindicou apoio do Governo do Estado para a geração de empregos em Novo Horizonte do Sul.

Audiência – Onevan, Marcílio e Daniel estiveram reunidos em audiência com o secretário Jaime Verruck (Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico) e seu adjunto, Ricardo Senna, discutindo ações efetivas, como incentivos fiscais e financiamentos estatais, para a chegada de indústrias no município.

Marcílio Benedito, que administra Novo Horizonte do Sul pela terceira vez, revelou que o município vem sofrendo uma vertiginosa queda de população, que se vê obrigada a deixar a cidade em busca de empregos em outros municípios da região.

"Precisamos gerar empregos em Novo Horizonte do Sul, especialmente para os jovens e para as pessoas mais experientes. Esta será uma meta de nossa administração, a qual vamos trabalhar com bastante afinco para alcançá-la", pontuou Marcílio Benedito.

Apoio – O secretário Jaime Verruck explanou aos gestores de Novo Horizonte do Sul as políticas de incentivo fiscal do Estado, bem como linhas de fomento à produção, como o FCO (Banco do Brasil), destacando o apoio do Governo à geração de empregos nos municípios do Estado.

"Essa audiência foi muito produtiva, pois o Marcílio e o Daniel saem daqui focados no trabalho que precisam desenvolver para a geração de empregos em Novo Horizonte do Sul. O secretário Jaime Verruck já garantiu o apoio do Governo do Estado e eu estarei acompanhando cada fase, de modo a transformar em realidade esse desafio do Marcílio e sua equipe de gerar empregos no município", finalizou Onevan de Matos.