Onevan acompanha prefeito e vereadores e faz reivindicações ao governador para Novo Horizonte do Sul

O deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, esteve reunido com o governador Reinaldo Azambuja, nesta quarta-feira, discutindo ações e investimentos do Estado no município de Novo Horizonte do Sul.

A audiência contou com a participação do prefeito Marcílio Benedito, dos vereadores Daniel Alves (presidente da Câmara), Lucinéia de Almeida Pereira, Paulo Aparecido Weiler, Regiane Camargo de Souza e Izequiel da Silva dos Santos, do secretário municipal Mauro Reginato (Obras) e de secretários e assessores do Governo do Estado.

Reivindicações – Onevan, Marcílio e os vereadores explanaram ao governador Reinaldo Azambuja as principais reivindicações do município, destacando a necessidade de parcerias entre o Estado e o Município de Novo Horizonte do Sul.

"Trouxemos importantes reivindicações de Novo Horizonte do Sul para o governador Reinaldo Azambuja, de modo que, com o apoio do deputado estadual Onevan de Matos, estamos com expectativas de sermos atendidos", revelou o prefeito Marcílio Benedito.

Infraestrutura – O deputado estadual Onevan de Matos pleiteou ao governador a inclusão do município no pacote de obras de pavimentação asfáltica que o Governo do Estado deverá lançar, bem como outras obras de infraestrutura, como a construção de algumas pontes na zona rural do município.

"Saímos esperançosos da reunião. O governador Reinaldo Azambuja prometeu apreciar com carinho os pleitos que o Marcílio, vereadores e secretários apresentaram, de forma que vamos aguardar a concretização dessas parcerias e investimentos do Estado em Novo Horizonte do Sul", concluiu o deputado estadual Onevan de Matos.