Obra da nova ponte de concreto do rio Brilhante está próxima de concluir mais uma etapa

Na manhã de terça-feira (02), a equipe do iFato esteve acompanhando uma visita à obra da ponte sobre o rio Brilhante, na MS-156, entre Rio Brilhante e Itaporã.

Neste momento está sendo concluída o preenchimento dos encontros (estrutura que sustentará o piso). Em breve, deverá iniciar o aterro das cabeceiras.

Três meses atrás, depois de uma visita da equipe do iFato no local, entramos em contato com a Assessoria do Governo do Estado, que nos relatou que a obra seria entregue até o dia 07 de maio de 2017. A ponte terá 120 metros de comprimento, o que chama atenção é a largura, que terá apenas seis metros, impossibilitando a passagem, ao mesmo tempo, de dois veículos em sentidos contrários.

Em relação a altura, comparando com a antiga ponte de madeira, a nova de concreto ficará mais de três metros acima.

Ainda segundo a Assessoria, a obra está orçada em R$ 2.021.467,14.

Estiveram no local o representante do Governo do Estado, Inácio, o Prefeito Marcos Pacco e os vereadores Lindomar, Givanildo, Adriano, Cascatinha e Dico.

Ponte de madeira

Em visita da equipe do iFato ao local há três meses, a estrutura da ponte de madeira estava em uma das margens do rio, aproximadamente, 150 metros do ponto onde ela estava instalada (na galeria tem uma imagem dela). Conforme funcionários da empresa que executam a obra e que mergulharam no rio, a draga que afetou a antiga estrutura ainda estava submersa à, mais ou menos, 50 metros do local e dois de profundidade.

Lembre o caso e assista o vídeo do momento exato da queda da ponte.

Por Aislan Nonato, do iFato