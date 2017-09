Nova Andradina – Veículo furtado em estacionamento de hospital é recuperado pela PM

PM não informou o modelo do veículo encontrado - Foto: Divulgação/PM

Na tarde do último sábado (02), por volta das 14h, uma equipe de rádio patrulha da Polícia Militar de Nova Andradina foi acionada para averiguar a existência de um veículo supostamente abandonado na Rua Santa Catarina, no Bairro Cristo Rei.

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso, populares relataram que o veículo possuía as características de um que havia sido furtado, entre a noite de sexta-feira e a manhã de sábado, no estacionamento do Hospital Regional ‘Francisco Dantas Maniçoba’, de Nova Andradina.

De imediato, a equipe foi para o local e encontrou o carro estacionado em via pública, e depois de realizada uma checagem no sistema policial foi constatado que o referido veículo tratava-se de produto de furto.

Diante do fato, o veículo recolhido e entregue na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. (com informações da Assessoria de Comunicação do 8º BPM)