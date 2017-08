Nova Andradina - Motociclista sofre ferimento na perna ao se envolver em acidente

Imagem: Márcio Rogério/Nova News

Na tarde desta terça-feira (29), um motociclista sofreu um grave ferimento na perna direita ao se envolver em um acidente de trânsito no cruzamento das ruas João Teodoro Braga e São José, em Nova Andradina.

O homem que pilotava uma moto Honda Titan, com placa de Campo Grande, trafegava pela Rua João Teodoro Braga quando, ao chegar no cruzamento, teria invadido a preferencial, provocando a colisão com um Fiat Uno, com placas de Nova Andradina, que seguia pela Rua São José.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu estiveram no local atendendo a ocorrência. O condutor da moto foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional, já a pessoa que conduzia o carro não se feriu. A Polícia Militar também esteve no local. O acidente ocorreu por volta das 17h50.