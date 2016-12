Natal termina, Noel volta para 'vida real' e vive ciclo de espera

FOTO: DIVULGAÇÃO

Hoje é Natal, dia de celebrar com a família, trocar presentes e praticamente se despedir de um personagem presente em quase todo o mês: o Papai Noel. A tradicional figura desta época do ano faz a alegria da criançada, inclusive adultos, antecedendo a data e frequentemente é vista em Shopping Centers.

Muitos que incorporam o personagem fazem questão de conservar originalmente as características do “bom velhinho”, fazendo com que ganhe ainda mais veracidade. Mas e quando o período natalino acaba, o que esses homens fazem? E depois, como se preparam novamente para a transformação?

Um exemplo desta rotina, é o jornalista Antônio Carlos Ferrari, de 58 anos, que há 33, se torna o popularmente conhecido Ferrari Noel. Com pele e olhos claros, além de evidenciar uma barba totalmente original, o intérprete vive ciclo anual de espera e preparação para viver o personagem.

Funcionário público em Itaporã, ele atua como assessor de comunicação da prefeitura e mantém um site de notícias durante o restante do ano. “Depois que termina o período natalino, eu volto à minha rotina como jornalista, mas em março, já começa a preparação novamente para o Natal”, contou Ferrari ao Portal Correio do Estado.

Antônio Carlos Ferrari inicia preparação para o personagem 9 meses antes do período natalino / Foto: Reprodução

Assim que dezembro fica para trás, ele corta totalmente a barba, mas poucos meses depois a principal característica do Noel começa a tomar forma. Próximo à data, às vésperas do mês de novembro, até as madeixas do jornalista são adaptadas ao personagem.

“Mesmo que o cabelo fique coberto pelo gorro, faço questão de deixar os fios mais grisalhos. Já a barba é assim mesmo, naturalmente branca", esclareceu Antônio Carlos.

CONCILIANDO OS TRABALHOS

Devido ao trabalho como jornalista, certa vez, no primeiro trimestre do ano, ele precisou cobrir uma ocupação indígena na rodovia e teve a pele agredida pelos raios solares. Depois deste episódio, ele percebeu que a barba não crescia e preocupação foi inevitável, já que traço era essencial à figura natalina.

“Eu tomei muito sol e a barba não crescia de jeito nenhum. Fiquei preocupado, pois já havia fechado trabalhos como Noel logo em outubro e ela (barba) precisava estar preparada, mas logo cresceu gradativamente”, relembrou.

DEDICAÇÃO

Quem visitou o Shopping China em Pedro Juan Caballero no mês de dezembro, pôde prestigiar o trabalho e dedicação de Ferrari como Noel. Pela 3ª vez incorporando o “bom velhinho” em solo paraguaio, ele não se imagina longe do personagem de jeito nenhum.

“Comecei como Papai Noel na minha cidade natal, Presidente Venceslau (São Paulo) em um evento de caridade na APAE, eu me apaixonei e desde então, não penso em parar. Faço por amor”, afirmou o jornalista.

Em Mato Grosso do Sul, ele começou como Noel na cidade de Dourados, no ano de 1993. Na cidade, Ferrari é muito conhecido, principalmente pelas crianças.

“Durante a preparação, de março até setembro, eu sou o Ferrari, mas a partir daí, quando a barba começa a crescer, as crianças já começam a me chamar de Papai Noel. Muitas até me chamam de Papai Noel verdadeiro. Eu defendo o personagem e o que me deixa mais feliz, é ver o brilho nos olhos das crianças” disse.