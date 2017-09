Na mira de CPI, frigorífico de Nova Andradina pode fechar e deixar cerca de 600 trabalhadores sem em

Trabalhadores do setor de alimentação voltam a ficar na ‘corda bamba’ se a unidade fechar as suas portas - Foto: Arquivo Nova News

Quem se lembra de um dos piores tempos de crise que Nova Andradina viveu em 2009 com o fechamento do Frigorífico Independência? Oito anos se passaram e o mesmo drama pode voltar a se repetir com a turbulência que o Grupo JBS enfrenta.

Sob o domínio do grupo desde 2012, o frigorífico continua sendo o maior empregador do município. Hoje, são cerca de 600 postos de trabalho gerados que voltam a ficar na ‘corda bamba’ se a unidade fechar as suas portas.

Não só apenas em nível nacional, o JBS passou a ter as suas atenções voltadas também em Mato Grosso do Sul com a abertura de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar eventuais irregularidades na concessão de benefícios para o JBS. Como se não bastasse, a situação se agravou com as prisões dos executivos Joesley Bastista e Ricardo Saud.

A preocupação dos parlamentares é sobre como vão ficar os quase 6 mil empregos gerados pela empresa nas oito unidades existentes no Estado. Nesta quarta-feira (13), está prevista uma visita da comissão à planta de Nova Andradina que não acontecer como nas cinco anteriores. Segundo apurado pelo Nova News, a visita tem como objetivo verificar se cada unidade está cumprindo os acordos previstos junto ao Estado, entretanto, um dia antes das visitas agendadas, o grupo já confessava o não cumprimento e nenhuma chegou a acontecer.

Se a notícia fatídica mais uma vez recair sobre Nova Andradina que o maior frigorífico em operação fechará suas portas, a economia do município poderá estar diante de uma crise ainda pior. Já no vermelho, a situação só tende a se agravar. De outro lado, o número de desempregados mudará o cenário do município, que atualmente consegue se sobressair à crise do país com a oferta de trabalho em alta nos últimos meses. Sindicalista diz que situação em Nova Andradina começa a preocupar Entrando para um patamar de incerteza, a situação começou a preocupar em Nova Andradina. Sérgio Ventura Miller, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação, disse ao Nova News que o momento passa a ser de apreensão. “Depois que fechou o Independência não duvidamos de mais nada. Tudo pode acontecer”, pontuou.