Mulher surra outra após descobrir caso amoroso com o esposo em cidade do MS

A Polícia Militar de Nova Andradina precisou ser acionada na noite desta sexta-feira até o Bairro São Vicente para atender uma briga envolvendo duas mulheres.

Segundo o apurado, no local os militares se deparam com a autora de 29 anos em vias de fato com a vítima, de 22.

Consta no registro policial, que a autora das agressões descobriu que a vítima estava tendo caso amoroso com o esposo da acusa por cerca de um ano. A reportagem apurou que durante a confusão no meio da rua entre as duas mulheres, a autora chegou a desferir um tapa no rosto da vítima, além fazer vários xingamentos.

Para acabar com a briga os Policiais tiveram de conter a autora, pois a mesma esta muito descontrolada. A ocorrência foi registrada na Delpol, porem vítima não deseja representar criminalmente em desfavor da autora. (Com informações da ocorrência 357-2017).