Mulher que defeca diariamente no jardim dos vizinhos é procurada pela polícia

Reprodução/KKTV11

A polícia está em busca de uma infratora com hábitos muito peculiares. Na cidade de Colarado Springs, região central dos Estados Unidos, uma mulher decidiu defecar, todos os dias, no jardim de uma família. A situação começou há aproximadamente dois meses e, agora, as autoridades se envolveram no caso e querem solucioná-lo o mais rápido possível.

Cathy Budde, dona do jardim , explicou ao Daily Mail que seus filhos foram os primeiros a perceber a "situação", sete semanas atrás. Eles viram a mulher, com as calças abaixadas, e gritaram "tem uma moça defecando aqui!". Budde, então, correu até seu gramado e conseguiu confrontar a invasora, que pediu desculpas pelo ocorrido e foi embora.

Depois disso, Budde imaginou que nunca mais veria a mulher, que é atleta, novamente. Afinal, pensou, ela deveria estar muito envergonhada, e não poderia voltar a aparecer. Porém, a hipótese da proprietária do gramado descobriu que estava errada, e o problema se tornou algo constante.

"Por favor, pare"

Desde o primeiro caso, a situação se repete pelo menos uma vez por semana. Cansados dos "presentes", os membros da família de Budde querem uma explicação o mais rápido o possível. Afinal, como compreender a ação da corredora, que sempre tem um rolo de papel higiênico consigo, quando existem banheiros públicos em um parque próximo à casa de Cathy?

"Eu coloquei placas na parede, que dizem o seguinte: 'por favor, eu estou te implorando, pare'. Ontem, ela passou pelo aviso pelo menos 15 vezes, e mesmo assim, defecou", a dona da casa explicou ao Daily Mail.

Cansados de medidas paliativas que não surtiram efeito, a mulher e seus filhos foram à polícia e esperam identificar a "defecadora do jardim" o mais rápido possível. Eles tiraram fotos para facilitar o trabalho das autoridades, e se a corredora for presa, poderá enfrentar as acusações de exposição indecente e defecação em público.