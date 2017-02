Mulher morre em acidente envolvendo dois veículos na MS-276

Foto: Márcio Rogério/Nova News)

Uma mulher morreu e três pessoas ficaram feridas em um acidente por volta das 8h da manhã deste domingo (5) na MS-276, em Nova Andradina - a 300 km de Campo Grande. De acordo com o site Nova News, a colisão provocou a morte de uma mulher ainda não identificada, que conduzia um Ford Dell Rey.



A mulher saía de uma fazenda da região e, ao deixar a estrada vicinal e entrar na rodovia MS-276 para seguir sentido à cidade de Nova Andradina, o Dell Rey foi atingido por um GM Onix, ocupado por quatro pessoas residentes em Dourados e que também trafegavam sentido a Nova Andradina.



A condutora do Dell Rey, que estava sozinha no carro, morreu no local. Já dos ocupantes do Ônix, três teriam sido socorridos até o Hospital Regional de Nova Andradina por uma ambulância que passava pela rodovia. Já o condutor não sofreu ferimentos e permaneceu no local.



A Polícia Militar Rodoviária e Corpo de Bombeiros estiveram no local.