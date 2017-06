Mulher de 61 anos morre no HV depois de cair de moto num buraco em Dourados

FOTO: DIVULGAÇÃO

Morreu na UTI do hospital da vida Valdomira Nunes da Rocha, de 61 anos, que estava internada há 20 dias, depois de passar de moto por um buraco e sofre uma queda. O acidente aconteceu na manhã do dia 25 de maio no cruzamento das Ruas Lídia Pereira Rocha com Arapongas, Vila Erondina.

Segundo boletim de ocorrência registrado no primeiro distrito policial, pela filha da vítima, de 31 anos, Valdomira pilotava uma moto Honda Biz, da cor prata pela Rua Lídia Pereira de Carvalho, na Vila Erondina II, e no cruzamento da Rua Arapongas perdeu o controle da moto ao passar num buraco.

Ela sofreu escoriações pelo corpo e sentia fortes dores na cabeça. Valdomira, a principio foi socorrida até Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No pronto atendimento, ela reclamava de fortes dores na cabeça.

A vitima foi encaminhada ao Hospital da Vida, onde acabou sendo submetida a uma cirurgia, permaneceu internada, mas, na noite desta quarta-feira (14), não resistiu e faleceu. A filha da vitima, contou na delegacia que várias pessoas testemunharam o acidente.