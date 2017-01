MS tem vagas para concurso e processos seletivos com salários de até R$ 4 mil, VEJA onde

Mato Grosso do Sul está com vagas abertas em concurso público e processos seletivos em janeiro, com salários de até R$ 4 mil. Confira a seguir, as oportunidades.

A Câmara Municipal de Deodápolis abriu 10 vagas em concurso com oportunidades para diferentes níveis de escolaridade. Os salários variam entre R$ 880,00 e R$ 3.682,00.

Ensino fundamental: Auxiliar de Serviços Diversos (2); Motorista com CNH na categoria C (1) e Vigia (2). Ensino médio completo: Técnico em Contabilidade que tenha Registro no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) (1) e Assistente Técnico Legislativo (2). Ensino superior: Assessor Jurídico com registro na OAB (1) e Controlador com formação em Direito, Administração, Economia ou Ciências Contábeis, com registro no respectivo Conselho (1). As inscrições devem ser feitas pelo site www.valeconsultoriaeassessoria.com.br e encerram no dia 27 de janeiro. O edital está disponível aqui.

A Prefeitura de São Gabriel do Oeste, abriu 20 vagas no processo seletivo para cadastro de reserva em cargos de nível fundamental, médio e superior.

Os cargos disponíveis são de: Servente de Escola, Vigia, Lavadeira, Auxiliar de Serviços Gerais/ Zelador, Merendeira/ Cozinheiro, Assistente de Administração, Motorista de Transporte Escolar, Técnico/ Instrutor em Informática, Auxiliar Administrativo Educacional, Professor: Assistente Pedagogo Escolar, Educação Infantil, Anos Iniciais, Português, Matemática, Educação Física, Geografia, História, Ciências, Inglês e Artes.

Os salários variam de R$ 880,00 a R$ 4.023,27. A inscrição iniciou nesta segunda-feira (9) e encerra no dia 11 de janeiro. Elas devem ser feitas pelo site www.fapec.org.br. Veja aqui o edital.

A Prefeitura de Eldorado, abriu processo seletivo com uma vaga para contratar nutricionista, com salário de R$ 2.776,54. A inscrição deve ser feita presencialmente no dia 17 de janeiro, das 7h às 11h, na Escola Municipal Sebastião de Paula, localizada na Avenida Brasil, nº 405, em Eldorado. O edital está disponível aqui.

A Prefeitura de Brasilândia, está com inscrições abertas para contratação de docentes. As vagas são para professores de Educação Infantil e Anos Iniciais. Os salários variam entre R$ 1.067,82 e R$ 1.313,73. As inscrições devem ser realizadas até 13 de janeiro de 2017, das 7h às 13h, na Secretaria de Educação, localizada na Rua Ivan Zeferino, nº 495, Centro, em Brasilândia. Veja aqui o edital.

A Prefeitura de Batayporã está com vagas abertas para contratação temporária em diversas funções na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para atuar na rede municipal de ensino. Há ainda algumas funções de Professor para profissionais já efetivos. Nível Médio: Atendente de Creche (com experiência ou qualificação) e Intérprete de Libras (com proficiência). Nível superior: Professor de Apoio e Estagiário (cursando). O interessado pode se inscrever a partir das 8h às 12h, até 17 de janeiro de 2017, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Batayporã. O edital está disponível aqui.

UFMS - A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul abriu três editais com inscrições disponíveis amanhã (10) para contratação de professores. Confira.

Em um dos editais, há 11 oportunidades distribuídas para os Docentes atuarem em cursos ou áreas/ subáreas de: Educação Física/Aspectos Socioculturais (1); Ciência da Computação/Engenharia de Software (1); Ciência da Computação (1); Engenharia Civil/ Estruturas (1); Zootecnia/ Genética e Melhoramento Animal (1), Odontologia/ Dentística (1); Ciência da Computação (1); Psicologia (1); História (1); Pedagogia (1) e Ciência da Computação (1).

As vagas são para as cidades de Campo Grande, Corumbá, Nova Andradina e Ponta Porã, e os salários variam de R$ 2.129,80 podendo chegar até R$ 4.587,32. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 10 a 13 de janeiro nas Secretarias das Unidades detentoras das vaga. São três editais disponíveis. FAENG; CPPP; e CPPP (Pedagogia).

Em outro edital disponível pela UFMS, são quatro vagas para contratação de professores substitutos nas áreas de Educação Física/ Aspectos Socioculturais, Ciência da Computação, Psicologia e Doutor na área de Zootecnia/ Genética e Melhoramento Animal. O período de inscrições será nos dias 10 e 11 de janeiro de 2017, e devem ser feita pessoalmente pelo em locais e horários específicos para cada vaga.

O outro edital disponível pela UFMS tem três vagas para contratar Professores Substitutos com titulação mínima de Doutorado. Os Docentes atuarão nas áreas de Engenharia Civil/ Estruturas, Ciência da Computação e Pedagogia, vaga que será preenchida no campus de Ponta Porã.

As inscrições serão apenas no dia 10 de janeiro de 2017, na Coordenação de Gestão Acadêmica da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia, para o campus de Campo Grande, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h. Já para o campus de Ponta Porã, será na Secretaria de Apoio Pedagógico, das 7h às 11h e das 13h às 15h.