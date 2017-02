MPE-MS vai pagar quase meio milhão de reais por dois carros de luxo

Na semana em que o governo estadual encaminhou à Assembleia Legislativa projeto que estabelece teto de gastos para os Poderes sul-mato-grossenses, o MPE-MS (Ministério Público Estadual), revelou a aquisição de dois veículos de luxo por quase R$ 500 mil.

De acordo com publicação no Diário Oficial do órgão desta sexta-feira (24), o MPE homologou a licitação para compra de dois veículos ‘tipo SUV, marca Toyota, modelo SW4, quatro portas laterais, motor 4.0 litros ou superior, gasolina, zero km, ano de fabricação e modelo 2017/2017 ou superior, cor preta’.

Os valores da compra ficaram em R$ 446 mil, ou seja, cada um dos veículos custou R$ 223 mil. No portal da montadora Toyota, há versões da SW4 a partir de R$ 163 mil.

A empresa vencedora do certame foi a Kampai Motors Ltda, que ofertou o menor preço, conforme os termos do edital.

Uma resolução do MPE-MS, de dezembro de 2016, assinada pelo Procurador-Geral de Justiça, Paulo Passos, padroniza para ‘transporte individual’ dos membros do parquet veículos ‘SW4, marca Toyota, motorização 4.0 V6, tração 4x4, gasolina, preferencialmente na cor preta’.

(Foto: Divulgação/Imagem Meramente Ilustrativa )