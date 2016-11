MPE abrirá inscrições para processo seletivo de estagiários do Ensino Médio em DEODÁPOLIS

O Ministério Publico Estadual em Deodápolis publicou hoje no Diário Oficial o edital de nº 001/2016 com as informações sobre a abertura das inscrições para o processo seletivo simplificado de estagiários que estão cursando o ensino médio. Os interessados deverão estar cursando o ensino médio com frequência ativa, exceto do segundo semestre do terceiro ano, tendo em vista que neste caso os mesmos estarão próximos da conclusão do curso. O estágio deverá cumprir no mínimo um semestre.



A idade mínima para participar do estágio é de 16 anos. A carga horária será de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais. O estagiário receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 646,88 e ainda terá direito a auxilio-transporte com valor correspondente a duas tarifas de transporte coletivo urbano por dia efetivamente estagiado.



O contrato de vigência do estágio terá no mínimo 6 (seis) meses e no máximo 2 (dois) anos. As inscrições estarão abertas no período de 1º a 16 de dezembro de 2016 e serão realizadas na sede da Promotoria de Justiça de Deodápolis, situada na Avenida Francisco Alves da Silva, s/n., Edifício do Fórum, CEP: 79790-000, Telefone: (67) 3448-1455, das 8h às 11h e das 13h às 17h.



A prova escrita será de caráter eliminatório e classificatório, e será realizada no dia 21/01/2017 (sábado), às 08h00min, na Escola Estadual 13 de maio, localizada na Avenida Osmir de Andrade, nº 091 – Centro, em Deodápolis/MS.



Mais informações podem ser acessadas no edital publicado aqui.