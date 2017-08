Motorista morre e carro fica carbonizado em acidente

Veículo Saveiro pegou fogo depois do acidente na MS-156, em Tacuru

O motorista Moisés Geraldino Peixer, 57, morreu e Matilde Avalos Benites, 40, ficou ferida em acidente, na noite de ontem, na rodovia MS-156, em Tacuru. As vítimas estavam em um veículo Saveiro que bateu de frente com um Volkswagen Up Move.

Após a colisão o Saveiro capotou e pegou fogo. O Corpo de Bombeiros socorreu às vítimas e apagou as chamas. O homem morreu na hora. A mulher sofreu fratura no braço e clavícula, corte em uma perna e várias escoriações pelo corpo.

O condutor do Volkswagen Up Move não se feriu e auxiliou os bombeiros na retirada das vítimas do Saveiro antes que o veículo fosse tomado pelas chamas.

Laudo técnico da polícia deverá apurar as causas do acidente.