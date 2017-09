Motorista de Carreta morre em colisão na Br 060 próximo á Paraíso das Aguas

Imagem: O Correio News

Por volta das 19h40, deste domingo(17) um gravíssimo acidente na rodovia BR 060, a 3 Km de Paraíso das Águas, sentido Chapadão do Sul, entre duas carretas deixou um motorista de 34 anos morto.

De acordo com informações da Polícia Civil, Roson Gomes de Oliveira conduzia uma carreta com placas de Aparecida de Goiânia (GO), de propriedade da distribuidora Real, quando colidiu com a traseira de uma carreta bitrem, com placas Anicums (GO), conduzida por um homem de 57 anos, que transportava cana para a Usina IACO e seguia no mesmo sentido, Paraíso das Águas – Chapadão do Sul.

Com o impacto da colisão, o reboque do bitrem foi jogado para às margens da rodovia, a aproximadamente 70 metros do local da colisão. O corpo de Robson ficou preso às ferragens da cabine da carreta.

O Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul teve que utilizar equipamentos para remover o corpo das ferragens. Estiveram no local equipe de saúde de Paraiso das Águas com médico e enfermeira, só que ao chegar no local já encontraram a vítima sem vida. A polícia militar e civil também estiveram no local controlando o trânsito e realizando os procedimentos de praxe.

A nova equipe de perícia técnica de Costa Rica (MS), realizou perícia no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e liberando os veículos envolvidos no acidente e o trânsito de veículos.

O corpo de Robson será transladado para o Instituto Médico Legal de Paranaíba (MS), para realização de exame necroscópico e deverá ser velado e sepultado na cidade de Aparecida de Goiânia.