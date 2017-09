Motociclista é arrastado após se chocar em Van na saída para Casa Verde

Vítima reclamava de fortes dores na região lombar e foi transportada até o Hospital Regional - Foto: Márcio Rogério/Nova News

Um motociclista, sem a idade divulgada, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros após se envolver em um acidente por volta das 8h da manhã deste feriado de 7 de setembro, na Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, saída para Casa Verde.

De acordo com populares ouvidos pelo Nova News e que seguiam pela avenida para assistir o desfile cívico, um veículo Van, com placas de Cubatão (SP), seguia pela Osvaldo Campesato e invadiu a avenida, vindo a atingir uma motocicleta que trafegava pela via.

Com o impacto, o condutor da moto Honda Titan 150, com placa de Batayporã, foi arrastado por cerca de cinco metros. Segundo os socorristas que atenderam a vítima, ele reclamava de fortes dores na região lombar e foi transportado até o Hospital Regional ‘Francisco Dantas Maniçoba’ de Nova Andradina.

Pelo verificado, o fluxo de veículos era grande no momento do acidente devido a várias ruas da região central estarem interditadas com a realização do desfile. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local orientando o trânsito.