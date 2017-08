Motociclista de Itaporã cai no buraco realizado por empresa que é funcionário

Local estava sinalizado no momento do acidente. Fotos por Aislan Nonato, do iFato.

Aproximadamente, às 18h10 desta terça-feira (29), Daniel Benites, funcionário da empresa que realiza o recapeamento da rodovia MS-156, entre Itaporã e Piraporã, esqueceu de um buraco realizado pela própria empresa e caiu de moto dentro.

Parece inusitado, mas aconteceu em Itaporã-MS. A empresa escavou o local para instalação de tubulação de passagem de águas pluviais na MS 156, próximo a COAMO, um funcionário, que se encaminhava com uma motoneta importada para o local para trabalhar como guarda da obra no período noturno, esqueceu do buraco, não respeitou a sinalização, quase atropelou alguns companheiros de serviço e caiu dentro do buraco.

A equipe de atendimento móvel do Hospital Municipal foi acionada e rapidamente socorreu Daniel que, apesar do fato inusitado, teve somente um corte na mão e outro no supercílio esquerdo, ambos sem gravidade.

A equipe do iFato esteve no local e conversou com o técnico de segurança do trabalho, Tiago de Almeida Teixeira, e com dois responsáveis pelas execuções das obras, que facilitaram o acesso do jornalista, eles esclareceram como ocorreu o fato, já relatado acima, como estava a sinalização do buraco (como demonstra as fotos abaixo, exceto com a presença da Mini-Carregadeira Caterpillar) e acreditam que a motivação do acidente tenha sido desatenção do funcionário.

O buraco tem, aproximadamente, quatro metros e meio, de profundidade, seu fundo já está ‘concretado’ e estacas estão fixadas, por sorte o trabalhador não caiu em cima de uma delas.

Fica os agradecimentos e reconhecimento da equipe do iFato aos responsáveis pela execução dos serviços e da empresa em Itaporã, que facilitaram o acesso do jornalista ao local e as informações.