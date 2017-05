Morre motociclista de 24 anos que sofreu acidente na última sexta-feira

FOTO: FACEBOOK

Morreu no início da manhã deste domingo, dia 28 de maio, no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, Karen Priscila, de 24 anos, em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido na noite da última sexta-feira (26), no cruzamento da avenida Capitão Olyntho Mancini com a Rua Julio Mancini, em Três Lagoas, na região do Bolsão.

A jovem sofreu traumatismo craniano grave com intenso sangramento e uma fratura na perna esquerda. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, ela foi encaminhada para o hospital, porém não resistiu aos ferimentos e morreu após uma parada cardíaca.

Nas redes sociais da jovem, vários amigos deixaram mensagens de apoio a família.

Tragédia

Conforme informações do site JPNews, por volta das 22h35, a vítima pilotava uma motocicleta de cor vermelha pela avenida no sentido centro/bairro e ao se aproximar de uma quebra-molas no cruzamento com a Rua Júlio Mancini, reduziu a velocidade e realizou uma manobra para a esquerda quando foi atingida por um veículo Ford Ka dirigido por um estudante que voltava da faculdade.

A polícia realizou perícia pelo local, para avaliar a possível velocidade que o jovem conduzia, já que as marcas de frenagem no asfalto se estendiam por quase 30 metros antes do impacto.