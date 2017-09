Moradora de Nova Andradina cai no golpe do ´falso primo’ e perde R$ 800

Boletim de ocorrência foi registrado na 1► DP _ Foto: Ilustração

Uma mulher, de 33 anos, acabou caindo no golpe do ‘falso primo’ em Nova Andradina. Registrado como estelionato, o crime aconteceu neste sábado (02) após a vítima perder R$ 800,00.

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso junto ao boletim de ocorrência, a mulher relatou que recebeu uma ligação na sexta-feira (1º), por volta das 18h, de uma pessoa que se identificou como seu primo: “Oi prima, você sabe quem está falando”. Por ter mais contato com um primo de nome Pedro que mora em outra cidade, ela disse ao suposto primo: “É o Pedro”, que falou à mulher que estava vindo do Pará e iria visitá-la.

No dia seguinte, o suposto primo voltou a ligar e disse que o seu veículo havia quebrado na rodovia. Assim, ele veio a passar o número de um mecânico em Ivinhema, na qual ele relatou que não conseguia falar, pois estaria a 40 quilômetros distante daquela cidade.

Sem imaginar que iria cair em um golpe, a mulher entrou em contato com o tal mecânico que informou que o valor das peças com a mão de obra custaria R$ 800,00, e acabou repassando o dinheiro, através de dois depósitos bancários, ao suposto primo que disse que a pagaria assim que chegasse em Nova Andradina.

Tempo mais tarde, a vítima começou a estranhar a demora do parente que não chegava em sua casa e fez uma ligação para o pai do primo, que disse que Pedro estava no estado do Pará e que não estaria vindo para Nova Andradina. Diante disso, ela percebeu que havia caído no golpe da visita do falso parente. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil.