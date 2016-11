Ministro promete tropa da Força Nacional atuando na fronteira de MS

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), revelou que as reuniões no Ministério da Justiça, na semana passada, em Brasília, tiveram como resultado a promessa de instalação de um núcleo de inteligência, ainda em dezembro, além de disponibilizar um grupo da Força Nacional para permanecer na região de fronteira.

"Desta forma, nós começamos a sair das discussões e tratativas e seguir para prática, com investimentos importantes para fortalecer a segurança na fronteira de Mato Grosso do Sul", disse Azambuja, durante evento com prefeitos eleitos, na sede do TCE (Tribunal de Contas Estadual).

Reinaldo ponderou que o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, está fazendo um chamamento para Força Nacional, para compor uma equipe de 7 mil homens, e que um grupo maior seria disponibilizado para atuar na região de fronteira do Estado.

Além disto, o tucano contou que o secretário nacional de Segurança Pública, Celso Perioli, se comprometeu junto ao titular da Sejusp, José Carlos Barbosa, em instalar ainda em dezembro, um núcleo de inteligência, em Campo Grande, para combater os crimes de tráfico de drogas e armas na faixa de fronteira.

Este núcleo teria a participação de integrantes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Militar e Civil. Outra demanda que ainda segue nos planos do Estado, em articulação com a União, é o apoio e contribuição com o sistema prisional de MS, que segundo Azambuja, tem mais da metade dos presos advindos, do tráfico internacional de drogas, precisando então da contribuição federal.