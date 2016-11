Ministério do Turismo investe R$ 9 mi em 22 obras de infraestrutura em MS

estrutura turística em Mato Grosso do Sul no valor de R$ 9 milhões. As obras foram concluídas neste ano e os governos municipais investiram R$ 3,4 milhões.

Entre as obras desenvolvidas nos municípios do Estado, estão a implantação do Parque Público de Exposição e Rodeio em Santa Rita do Pardo, a construção do Museu da Colônia Agrícola Nacional em Dourados e a construção do Centro de Eventos em Nova Andradina.

Além disso, para o desenvolvimento da infraestrutura de Mato Grosso o Sul foram realizadas obras de pavimentação, implantação de sinalização turística, construção e revitalização de praças neste ano.

De acordo com o ministro do Turismo, Marx Beltrão, o governo federal quer que o brasileiro viaje cada vez mais pelo país, e para isso, precisa garantir a estrutura necessária. "Estamos realizando essas obras para fortalecer o turismo doméstico em suas múltiplas formas, negócios, lazer, ecológico, esportivo, cultural, religioso. E esses investimentos são fundamentais para que alcancemos esse objetivo".

Ainda segundo o Ministério do Turismo, mais 39 obras estão em andamento no Estado, e no início de 2017, irá abrir o Sistema de Convênios para cadastramento de novos projetos. "Temos o compromisso de ampliar a oferta dos serviços ligados ao turismo, garantindo as condições adequadas para que o setor se desenvolva de forma coordenada e sustentável para impulsionar".