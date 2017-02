Ministério da Agricultura decreta emergência fitossanitária em MS

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento decretou, nesta quinta-feira (2), estado de emergência fitossanitária relativo ao risco de surto da praga Helicoverpa armigera em Mato Grosso do Sul. A publicação consta no DOU (Diário Oficial da União).

Com o decreto, há implementação do plano de supressão da praga e adoção de medidas emergenciais, previstas na Portaria nº 1.109, de 6 de novembro de 2013.

De acordo com a Emprapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), a Helicoverpa armigera é uma lagarta identificada recentemente, que tem surpreendido produtores e pesquisadores pelo seu poder de destruição, causando prejuízos, principalmente, às lavouras de milho, soja e algodão.

Conforme a Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), o primeiro registro da doença no Brasil ocorreu no oeste da Bahia em fevereiro de 2013. No ciclo 2013/2014, a proliferação da praga em lavouras de soja e algodão levou o estado do Mato Grosso do Sul a decretar estado de emergência fitossanitária devido ao risco de surto da praga.