Meteorologia prevê temporais para o começo e o fim desta semana

Depois de fim de semana com chuva forte, capaz de causar alagamentos em vários pontos de Campo Grande, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) anuncia a passagem de uma frente fria por Mato Grosso do Sul que causará temporais neste início. As temperaturas seguem altas.

“Hoje uma frente fria passa pelo Estado e canaliza muita umidade, à tarde chove forte, especialmente no Pantanal. Durante esta semana o tempo estará mais estável e seco”, informou o boletim meteorológico enviado pelo Inmet na tarde desta segunda-feira (13).

O alerta para temporais, que tem validade até as 3h de amanhã, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e leves alagamentos. As chuvas, com volume de até 50 milímetros, estarão acompanhadas de ventos intensos com velocidade de 40 km/h a60 Km/h.

Para a Capital, há previsão de trovoadas para amanhã. Os termômetros marcam de 20ºC a 32ºC nesta terça-feira e de 21ºC a 31ºC na quarta-feira. Em outras cidades do Estado, a temperatura pode chegar aos 34ºC amanhã.

Na terça, quarta e quinta-feira, há menos probabilidade de chover forte, mas na sexta-feira, segundo o Inmet, “novo sistema frontal varre o Estado”, quando massas de ar com diferentes características se encontrar, fazendo o “tempo virar”.

Neste dia, as temperaturas terão leve queda. Termômetros oscilam entre 22ºC e 28ºC na Capital e entre 20ºC e 32ºC no restante do Estado.