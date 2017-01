Menino de três anos morre afogado em buraco deixado por empreiteira em Dourados

Um menino de três anos de idade morreu afogado na tarde de ontem (22) em Dourados. De acordo com a polícia, Ademir dos Santos Chimenes caiu em um buraco com água perto de sua casa, na Rua Aimoré, no bairro Santa Felicidade.

O pai do menino chegou a levá-lo à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas Ademir morreu antes de receber socorro.

Conforme o registro feito na delegacia de polícia, o menino estava na companhia do pai e do avô quando os dois sentiram a falta da criança e passaram a procurá-la.

Ademir foi encontrado boiando no buraco, que segundo o pai do menino foi escavado por uma empresa que presta serviços para a prefeitura. O Santa Felicidade é um bairro novo de Dourados e fica no Grande Parque das Nações, região leste da cidade.