Menino de 9 anos fica ferido após ser atropelado por carro

Foto: Angela Bezerra

Um menino de nove anos ficou ferido na manhã desta quarta-feira (28), após ser atropelado por um carro no bairro Piracema, em Coxim.

De acordo com informações do site Edição de Notícias, a criança seguia de bicicleta pela rua Crescêncio, quando foi atropelada por um veículo VW Polo, que era conduzido por um homem de 53 anos.

A criança foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com uma lesão no fêmur e escoriações. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura.

O motorista do carro não ficou ferido.