Menininha de 5 anos anda 600 metros para pedir socorro depois de acidente

FOTO: BOMBEIROS

Uma menininha de apenas 5 anos precisou andar 600 metros para pedir socorro depois que ela e os pais se envolveram em uma acidente na MS-485, em Porto Murtinho, a 444 quilômetros de Campo Grande. Os dois adultos ficaram presos nas ferragens e acabaram morrendo no local.

A família estava em uma Fiat Uno, com placa de Campo Grande, que era conduzido pelo pai da menina, Reinaldo Leoncio dos Santos, de 52 anos. Segundo o boletim de ocorrência, eles saíram da fazenda em que trabalhavam e seguiam para Fazenda Terra Santa, quando o acidente aconteceu.

Já na região da fazenda Toca da Onça, o Fiat Uno saiu da pista e colidiu com uma árvore a margem da estrada. Com o acidente, Reinaldo e a esposa, Madilene Godoi, de 34 anos, ficaram presos nas ferragens e morreram no local.

Ainda conforme o registro policial, a menina saiu do carro e andou cerca de 600 metros na estrada vicinal até chegar à casa da propriedade e conseguir pedir ajuda para um morador. Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas e retiraram os pais da criança das ferragens já sem vida.

A menininha foi levada para o hospital de Porto Murtinho, acompanhada pelo tio, mas estava consciente e não aparentava ter lesões. Ainda assim, foi mantida em observação pelos médicos.

O caso foi registrado como morte a esclarece na delegacia de Polícia Civil da cidade, ainda assim, não há detalhes sobre o que pode ter resultado na perda de controle do carro, por parte do motorista. Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Polícia Civil compareceram ao local da colisão.