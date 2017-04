Mato Grosso do Sul entra em alerta para temporais nesta quinta-feira (20)

Mato Grosso do Sul em alerta de temporais. Foto: Rafael Henrique/Gazeta do Dia

Grandes áreas de instabilidade geradas por um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai mudaram o tempo em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (19). Todo o estado fica em alerta para temporais até a noite desta quinta-feira (20). A chuva tende a se intensificar e grandes volumes poderão ser acumulados, gerando transtornos para a população, como alagamentos e inundações.

“Além do sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, existe um cavado nos níveis médios da atmosfera. A circulação dos ventos de ambos sistemas vai favorecer a formação de nuvens muito carregadas em Mato Grosso do Sul e por isso, a situação é de perigo ao longo desta quinta-feira”, alerta a meteorologista Fabiana Weykamp.

A situação é de alerta. O oeste e o sul de Mato Grosso do Sul já terão chuva desde cedo, com descargas elétricas, ventania e possibilidade de granizo. Essas áreas do estado deverão acumular os maiores volumes de chuva até o final do dia. Devido ao grande volume de chuva, que pode chegar a 100 mm, há risco de alagamentos na região.

Na sexta-feira (21) a chuva tende a diminuir em Mato Grosso do Sul. A entrada de ar polar vai deixar as noites mais frias durante o fim de semana prolongado.

Em Glória de Dourados a previsão é de chuva durante o dia e a noite. As temperaturas oscilam entre 19°C e 25°C.