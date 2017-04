Massa de ar polar se aproxima de MS e quarta-feira será de temperaturas amenas

A semana está na metade e, para muitos, o feriadão vem chegando. Para quem vai ficar em casa e dormir até mais tarde, o tempo vai estar bem agradável: friozinho durante as manhãs. Nesta quarta-feira (12), o céu amanheceu nublado com temperatura de 20°C.

Com a aproximação de uma massa de ar polar em Mato Grosso do Sul, no decorrer da quarta, as temperaturas máximas diminuem significativamente. As informações são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A previsão é de máxima de 33°C, no Estado. O dia fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente à tarde no norte e nordeste do Estado.



Em Campo Grande, dia parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A máxima é de 29°C.

As temperaturas voltam a subir a partir da sexta-feira (14), mantendo o tempo com poucas nuvens durante todo o período.